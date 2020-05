Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria, care a inceput sa-si relaxeze masurile de izolare, a anulat interdictia de intrare pentru vizitatorii provenind din Uniunea Europeana si tarile din spatiul Schengen, a anuntat joi Ministerul Sanatatii bulgar intr-un comunicat, citat de Reuters. La mijlocul lunii martie, Bulgaria, tara membra…

- Starea de urgenta instituita din cauza epidemiei de coronavirus se va încheia în Bulgaria miercuri, dar unele masuri restrictive vor fi mentinute, a decis marti Parlamentul de la Sofia, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. Conform proiectului aprobat de Parlament, Ministerul Sanatatii…

- Presedintele american a anuntat noi restrictii foarte dure de calatorie intre Europa si Statele Unite pentru a combate raspandirea coronavirus, relateaza bbc.com Intr-o interventie televizata, Trump a anuntat ca toate calatoriile catre tarile europene se suspenda timp de 30 de zile. El a mentionat ca…

- Italia ar trebui sa le interzica tuturor cetatenilor sai sa calatoreasca in Europa pentru a stopa epidemia de coronavirus, a declarat duminica premierul ceh Andrej Babis, citat de agentia Reuters, preluata de Agerpres. "Italia ar trebui sa le interzica tuturor cetatenilor sai sa calatoreasca in Europa,…

- Bulgarii inchid școlile din cauza epidemiei de gripa de tip b. Doar in ultima saptamana au fost raportate aproape 4.000 de cazuri. Pana acum, Bulgaria nu a anunțat niciun caz de persoana infectata cu noul coronavirus, anunța G4media.ro Bulgaria a declarat epidemie de gripa de tip B la nivel national,…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca Uniunea Europeana nu intentioneaza inca sa ia in considerare suspendarea calatoriilor in spatiul Schengen fara frontiere dupa un focar de coronavirus in Italia, dar ca pregateste planuri de urgenta, anunta Reuters. "In ceea ce priveste diferite scenarii, cum ar fi…

