Premierul britanic Boris Johnson se recupera luni la resedinta de la Chequers, la circa 50 km nord-vest de Londra, de pe urma bolii COVID-19, in prima zi a unei saptamani in care guvernul sau urmeaza sa decida daca prelungeste masurile de izolare pentru stoparea epidemiei care a facut pana acum peste 11.000 de victime in Regatul Unit, transmite AFP.



Boris Johnson a sosit duminica la Chequers dupa ce a fost externat din spitalul londonez Saint Thomas, unde a petrecut mai multe zile la terapie intensiva.



In acest conac din secolul al XVI-lea, resedinta a premierilor britanici…