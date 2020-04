Irakul a suspendat pentru trei luni acreditarea biroului Reuters din tara, a anuntat marti agentia de presa britanica, din cauza unui articol, pe care Bagdadul il contesta, in care se afirma ca mii de cazuri de COVID-19 nu au fost raportate oficial, relateaza AFP. Intr-o scrisoare pe care AFP a putut-o consulta, Comisia de media si de comunicatii (CMC) acuza Reuters ca "pune in pericol securitatea societatii" si ca "da o imagine proasta celulei de criza" guvernamentale create in contextul pandemiei. Comisia a decis in consecinta o suspendare de trei luni a acreditarii agentiei internationale si…