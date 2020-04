Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au anuntat, miercuri seara, sase noi decese in randul pacientilor infectati cu noul coronavirus, ducand bilantul total la 92. Este vorba de trei barbati, unul din judetul Bistrita-Nasaud, unul din judetul Suceava si unul din Capitala, si trei femei, doua paciente internate in Bucuresti…

- Pana astazi, 1 aprilie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 2.460 de persoane infectate cu coronavirus. De la ultima informare transmisa marti la ora 13.00 de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 215 noi cazuri de imbolnavire. La ATI, in acest moment, sunt internati 57 de…

- Cazul cu numarul 31 este un barbat de 65 ani, din judetul Arad, internat in Spitalul Judetean Arad, transferat in data de 22.03.2020 in secti, iar in data de 25.03.2020 transferat la Spitalul de Boli Infectioase V Babes Timisoara. Barbatul a decedat in data de 28.03.2020. El avea hipertensiune si obezitate.…

- Romania are 906 de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), cu 144 de noi cazuri fața de data de 24 martie. Cu o zi in urma, creșterea numarului de cazuri a fost cu 186 de persoane. Pacienții nou confirmați au varsta cuprinsa intre 3 ani și 79 de ani. Dintre cele 906 persoane The post…

- Un numar de 794 de persoane au fost confirmate cu coronavirus pana marti seara, fiind inregistrate 11 decese si 79 de persoane vindecate. In prezent, sunt 431 de persoane internate in spital, iar 18 sunt la Terapie Intensiva, a anuntat seful DSU, Raed Arafat.Fata de bilantul de la ora 13,…

- 186 de noi cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore. Bilanțul in Romania a ajuns la 762 de persoane infectate, dintre care 79 au fost declarate vindecate și externate. Pana in acest moment, in Romania au murit 8 persoane din cauza noului virus, insa toate aveau boli cronice…

- Dupa ce au fost multe cazuri de infecție cu COVID-19 in ultima vreme, au aparut intr-un final și vindecari in Romania. Potrivit autoritaților, mai mulți romani au inceput sa se vindece de coronavirus. Cați pacienți sunt considerați vindecați de coronavirus, in Romania UPDATE 21 martie – 13:00: Din cele…

- Pana joi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 277 de persoane confirmate pozitiv, 25 au fost declarate vindecate și externate (16 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași), potrivit Grupului de…