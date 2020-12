Stiri pe aceeasi tema

- Belgia va incepe la 5 ianuarie campania de vaccinare impotriva noului coronavirus, a anuntat miercuri premierul belgian Alexander De Croo, care a precizat ca detaliile strategiei urmeaza sa fie agreate la diferite niveluri, dupa o aprobare a vaccinurilor, relateaza cotidianele La Libre Belgique si…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a numit pe Nadhim Zahawi ministru responsabil cu campania de vaccinare impotriva COVID-19, semn ca guvernul pregateste un program de vaccinare in masa, relateaza sambata Reuters. Nadhim Zahawi va raspunde direct in fata ministrului sanatatii Matt Hancock…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat ieri ca strategia Spaniei in fata pandemiei de COVID-19 „da rezultate“. Acesta a prezentat planul de vaccinare al tarii sale pentru 2021, potrivit AFP.Pedro Sanchez, dupa un summit online G20 care a avut loc timp de doua zile, a precizat ca Spania a inregistrat…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID in Romania, medicul militar Valeriu Gheorghița (foto), afirma ca scenariul cel mai optimist este ca primele doze de vaccin sa ajunga in Romania la sfarșitul lunii decembrie, iar in cel mai pesimist scenariu, in primul trimestru din 2021. Populația se va…

- Valeriu Gheorghita va coordona campania de vaccinare anti Covid la nivel national Anuntul a fost facut de Klaus Iohannis Medicul are 38 de ani si este absolvent al UMF Targu Mures Postdoctoratul l a efectuat in cadrul unui proiect, unde a fost implicata si Universitatea Ovidius Constanta In sectiunea…

- Medicul primar dr. Valeriu Gheorghița, de la secția de Boli infecțioase a Spitalului Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila” a fost desemnat, marți, coordonator al campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a anunțat președintele Klaus Iohannis. „Am avut azi a treia…

- Guvernul francez 'se aseaza in bloc-starturi pentru a fi pregatit sa distribuie un vaccin contra COVID-19' inca din luna ianuarie daca va fi validat, pentru anul 2021 fiind alocate in acest scop 1,5 miliarde de euro, a declarat marti purtatorul de cuvant ale executivului, Gabriel Attal, transmite…

- Președintele SUA și soția sa Melania Trump au confirmat ca au fost infectați cu coronavirus. Donald Trump face parte din grupa de risc ridicat, avand varsta de 74 de ani, scrie CNN. Donld Trump a anunțat pe Tweeter ca rezultatele testului au fost pozitive, iar acum sunt in carantina pentru a incepe…