- Belarus intentioneaza sa inceapa in ianuarie 2021 vaccinarea cetatenilor sai cu vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de rusi, Sputnik V, a anuntat luni agentia de presa Belta, preluata de Reuters.

- "Cetatenii din principalele grupe de risc care din cauza activitatilor profesionale intra in contact cu multe persoane se pot vaccina", au indicat autoritatile. Rusia a fost una dintre primele tari care a anuntat dezvoltarea unui vaccin - numit Sputnik V dupa satelitul sovietic - in august, inainte…

- Vladimir Putin a ordonat astazi autoritaților ruse sa inceapa, de saptamana viitoare, vaccinarea in masa contra noului coronavirus, potrivit Reuters. ”Haideți sa ajungem la un acord pe tema asta – saptamana viitoare nu mai trebuie sa-mi dai raportul, dar veți incepe vaccinarea in masa. Sa trecem o data…

- Capitala si cel mai mare oras al Rusiei, Moscova, care a inregistrat cea mai mare rata de infectare cu noul coronavirus din tara, va incepe vaccinarea in masa a rezidentilor sai impotriva maladiei COVID-19 in urmatoarele doua luni, a anuntat luni primarul Serghei Sobianin, citat de DPA. In prezent,…

- Rusia va furniza Egiptului 25 de milioane de doze din vaccinul sau impotriva COVID-19, Sputnik V, dupa ce Fondul de Investitii Directe din Rusia (FIDR) a ajuns la un acord cu grupul farmaceutic Pharco. Acordul va permite ca 25% din populatia Egiptului sa aiba acces la vaccinul rusesc, noteaza FIDR intr-un…