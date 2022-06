Coronavirus: Autoritățile de la Beijing relaxează numeroare restricții antiepidemice Autoritatile din Beijing au anuntat duminica relaxarea mai multor restrictii anti-COVID-19, dupa o luna de temeri legate de o posibila plasare in lockdown a celor 22 de milioane de locuitori din capitala Chinei, informeaza AFP. Metropola chineza s-a confruntat la sfarsitul lunii aprilie cu o puternica recrudescenta a pandemiei de coronavirus, raportand peste 1.900 de cazuri pozitive, un numar mare pentru China, care a aplicat pe durata pandemiei o politica sanitara deosebit de stricta, denumita „zero COVID”. Pentru a frana cresterea numarului de infectari, scolile, magazinele neesentiale si spatiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

