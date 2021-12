Coronavirus: Autoritățile chineze anunță înăsprirea restricțiilor din orașul Xian, aflat deja în carantină Orasul chinez Xian, aflat în carantina, a anuntat duminica o &"dezinfectare totala" si o înasprire a restrictiilor, în conditiile în care China înregistreaza un numar record de contaminari cu COVID-19 pentru ultimele 21 de luni, informeaza AFP citata de Agerpres.



Tara aplica o politica de toleranta zero împotriva noului coronavirus, constând în luarea tuturor masurilor pentru a limita pe cât posibil aparitia de noi cazuri. Autoritatile si-au sporit vigilenta pentru a evita aparitia unor focare de amploare înainte de Jocurile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

