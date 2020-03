Coronavirus: Austria le cere cetăţenilor săi aflaţi în Spania, Franţa şi Elveţia să revină imediat în ţară Ministerul de Externe austriac a ridicat vineri la maxim nivelul alertei de calatorie pentru Spania, Franta si Elvetia si le-a cerut cetatenilor austrieci aflati in aceste tari foarte afectate de epidemia de coronavirus sa revina cat mai repede posibil in Austria, transmite agentia EFE. ''In fata progresiei rapide a coronavirusului, solicitam calatorilor austrieci sa revina imediat'' in Austria, se arata in alerta de calatorie ce vizeaza cele trei tari mentionate. Aceasta alerta a fost plasata conform clasificarii MAE austriac la nivel 6, cel mai ridicat nivel de risc. In alerta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe le recomanda romanilor care se afla in scop turistic sau tranziteaza Spania, Franta si Germania sa ia in considerare scurtarea vacantei si revenirea de urgenta in Romania. Ministerul le mai recomanda romanilor sa se informeze in mod constant cu privire la masurile luate de autoritatile…

- Recomandari ale MAE pentru romanii aflati in tranzit in UE Foto: Arhiva. Ministerul de Externe le recomanda românilor care se afla în scop turistic sau tranziteaza Spania, Franța si Germania ca, în contextul evolutiilor epidemiei cu Covid-19 la nivel european, sa ia în…

- Ziarul Unirea Ministerul Afacerilor Externe recomanda romanilor aflați in Franța, Germania sau Spania, sa ia in considerare scurtarea sederii si sa revina de urgenta in Romania Ministerul Afacerilor Externe recomanda romanilor aflați in Franța, Germania sau Spania, sa ia in considerare scurtarea sederii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda cetațenilor romani care se afla in scop turistic sau tranziteaza Spania, Franța și Germania ca, in contextul evoluțiilor epidemiei cu Covid-19 la nivel european, sa ia in considerare scurtarea șederii și revenirea de urgența in Romania. Intr-o atenționare…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani care se afla in scop turistic sau tranziteaza Regatul Spaniei, Republica Franceza si Republica Federala Germania ca, in contextul evolutiilor epidemiei cu COVID-19 la nivel european, sa ia in considerare scurtarea sederii si revenirea de…

- V. Stoica Ieri, 726 de persoane se aflau in izolare la domiciliu in județul Prahova, sub monitorizarea reprezentanților Direcției de Sanatate Publica Prahova, din cauza faptului ca au avut contact cu persoane venite din zonele afectate de coronavirus sau au fost ele insele in teritoriile in care noul…

- Ministerul de Externe (MAE) anunta ca a ridicat nivelul de alerta privind calatoriile in China. Cetatenii romani sunt avertizati sa evite deplasarile ce nu sunt necesare in China, deoarece exista factori de risc, din cauza focarului de pneumonie virala.

- Furtuni puternice au provocat victime și mari pagube materiale in multe țari europene. Ministerul roman de Externe a emis avertizari de calatorie pentru Franța, Spania și Portugalia, unde sunt declarate coduri roșii de vreme rea.