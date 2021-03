Australia vrea sa se asocieze cu alte tari pentru a pune presiune pe Uniunea Europeana in vederea livrarii dozelor planificate de vaccinuri impotriva COVID-19, a relatat marti postului de radio ABC, citat de dpa.



Uniunea Europeana a sprijinit blocarea de catre Italia a unui lot de 250.000 de doze de vaccin AstraZeneca catre Australia saptamana trecuta, Italia fiind prima tara din UE care a recurs la noile reglementari ale blocului ce permit suspendarea exporturilor in cazul in care compania care furnizeaza vaccinurile nu si-a indeplinit obligatiile fata de UE.



Ministrul…