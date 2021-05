Guvernul britanic a anuntat vineri relaxarea de la 17 mai a restrictiilor pentru calatoriile in strainatate, exceptand in special carantina pentru sosirile in Anglia din 12 tari, intre care Israel si Portugalia, dar nu si din Franta, relateaza AFP. In cadrul unei conferinte de presa, ministrul Transporturilor Grant Shapps a anuntat ridicarea interdictiei de calatorie in strainatate, interdictie rezervata din ianuarie pentru calatoriile esentiale, si instituirea unui sistem de restrictii care sa clasifice tarile in trei categorii in functie de situatia sanitara. In lista verde sunt incluse 12 tari,…