- Dosar penal pentru divulgarea informatiilor despre coronavirus , inainte de comunicare lor oficiala. Procurorii de la Parchetul General au luat aceasta decizie, dupa ce in presa, au aparut informații despre inchiderea școlilor, inainte ca decizia sa fie confirmata. ”In cursul zilei de 9 martie 2020,…

- Slovacia a anuntat joi inchiderea frontierelor sale pentru toti cetatenii straini, cu exceptia polonezilor, pentru a combate raspandirea noului coronavirus, precum si inchiderea tuturor aeroporturilor internationale, a scolilor, a institutiilor culturale si de agrement, informeaza AFP si Reuters. "Niciun…

- Parchetul General a deschis dosar penal pentru ” divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice”, intrucat au aparut in spatiul public discutii din cadrul Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, inainte de a fi decizii finale.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT…

- Un agent din cadrul Poliției Deva a fost arestat preventiv, fiind acuzat de proxenetism, fals in declarații și instigare la infracțiunea de abuz in serviciu, conform aradon.ro.Procurorii sustin ca, timp de patru ani, agentul de politie a determinat si inlesnit practicarea prostitutiei de catre mai multe…

- Procurorii au deschis un dosar penal pe numele barbatului internat la spitalul MAI, diagnosticat cu coronavirus, care a ascuns faptul ca a calatorit in Israel."Referitor la barbatul de 60 de ani, diagnosticat cu Covid-19, facem precizarea ca, pe numele lui a fost deschis un dosar penal, sub…

- Slovenia a anuntat marti ca isi va inchide granita terestra cu Italia din cauza epidemiei de coronavirus, transmit AFP si DPA. "Am dat ordin Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului de Interne sa inchida granita cu Italia in urma deciziei Austriei", a scris premierul demisionar Marjan Sarec pe…

- In cazul barbatului in varsta de 60 de ani, unul dintre fostii sefi ai Politiei Capitalei, in prezent angajat la ADP Sector 4, depistat cu coronavirus in spitalul Ministerului de Interne , s-a deschis acum cu dosar penal.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca ar fi de acord cu inchiderea scolilor avand in vedere amenintarea privind noul coronavirus, insa precizeaza ca nu poate lua, la nivel local, decizii care sa contravina celor luate de autoritati la nivel national.