Coronavirus: Amânare a procesului intentat tabloidului The Sun…

Procesul intentat tabloidului The Sun de actorul american Johnny Depp, care a acuzat publicatia britanica de defaimare, trebuia sa inceapa la Londra saptamana viitoare, insa a fost amanat din cauza pandemiei cauzate de noul coronavirus, a anuntat vineri un judecator de la Inalta Curte, citat de AFP.



Starul francizei "Piratii din Caraibe" a reprosat tabloidului The Sun si proprietarului sau, News Group Newspapers, ca l-a prezentat ca pe o persoana dovedit vinovata, intr-un articol publicat in aprilie 2018, de lovirea sotiei sale din acea perioada, actrita americana Amber Heard.

