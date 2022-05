Coronavirus: Alţi 6 morţi de “febră” în Coreea de Nord Coreea de Nord a anuntat marti ca a inregistrat sase noi decese din cauza “febrei”, potrivit agentiei oficiale nord-coreene KCNA, ridicand bilantul la 56 de decese la cateva zile dupa ce a recunoscut ca este lovita de pandemia de COVID-19, noteaza AFP și Agerpres. KCNA a precizat ca armata “si-a desfasurat de urgenta fortele in toate farmaciile din Phenian si a inceput sa aprovizioneze cu medicamente”. Coreea de Nord recunoaște primul caz de Covid-19 și declara ”urgenta nationala” In pofida unui lockdown la scara larga, bilantul a urcat luni seara la 56 de morti, peste 1.483.060 de cazuri de “febra”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

