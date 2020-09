Stiri pe aceeasi tema

- Cea de a 75-a sesiune a Adunarii Generale a ONU incepe marti, cu o saptamana inainte ca evenimentul principal - reuniunea anuala a liderilor lumii - sa aiba loc in mare parte intr-un format online din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza dpa. In cadrul unei ceremonii care va avea loc dupa-amiaza,…

- Statele Unite au fost sustinute numai de Israel in refuzul de a accepta in cursul unui vot al Adunarii Generale a ONU o rezolutie pentru o "actiune globala si coordonata" in fata pandemiei de COVID-19 si care sublinia "rolul crucial" al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), noteaza AFP preluat…

- "Din mai mult de 26 de milioane de infectari contabilizate in lume au fost doar cateva de reinfectare, pana in prezent putin relevante. In orice caz le studiem impreuna cu laboratoarele din unele tari", a precizat oficialul OMS in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc la Geneva. Van…

- Marea Britanie intentioneaza sa efectueze o testare extinsa si periodica a populatiei pentru COVID-19, cu obiectivul de a suprima raspadirea noului coronavirus astfel incat sa poata fi relaxate restrictiile – care au afectat economia – fara a declansa un nou val epidemic in aceasta tara ce se numara…

- Adunarea Generala a Judecatorilor se va desfașura pe data de 23 octombrie, la ora 10:00, in incinta Palatului Republicii. O hotarire in acest sens a fost aprobata la ședința de astazi, 18 august, a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). La Adunare vor fi prezente circa 400 de persoane. Consiliul…

- Japonezul Kei Nishikori, nr. 31 ATP, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus și nu va participa la turneul Masters Cincinnati, competiție care incepe joi și care a fost mutata anul acesta la New York. Și participarea sa la US Open devine acum incerta.

- Decizia a fost luata in scopul protejarii cetatenilor romani fata de riscul epidemiologic, fiind justificata de necesitatea de a evita eventualele circumstante de propagare a COVID-19 in randul persoanelor care au nevoie de servicii consulare sau al celor care le presteaza, se mentioneaza in comunicatul…

- Statele Unite ale Americii au atins, marți, pragul de 3 milioane de imbolnaviri cu COVID-19, potrivit cifrelor prezentate de worldmeters.info, noteaza Mediafax.Cu peste 50.000 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in 24 de ore, SUA au ajuns la 3.040.833 de infectari, fiind de departe tara cu cele mai…