Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii si Coreea de Sud au amanat joi exercitiile militare comune din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, a anuntat Comandamentul fortelor comune, relateaza AFP. Decizia a fost luata dupa ce Seulul a declarat cel mai inalt nivel de alerta ''grava'' privind…

- Temerile privind o pandemie cu coronavirus au șters cel putin 400 mld. euro de pe piețele financiare europene. Și bursa de la București a trecut pe rosu Pietele bursiere europene au suferit luni cel mai semnificativ declin de la mijlocul lui 2016, pe fondul extinderii numarului de persoane infectate…

- Un cetatean ungar a fost testat pozitiv pentru coronavirus in Japonia, a anuntat luni un oficial guvernamental de la Budapesta, citat de MTI. Pacientul ungur este unul dintre membrii de echipaj ai navei de croaziera izolate in largul coastelor nipone din cauza epidemiei cu noul virus, a precizat secretarul…

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader, a avut astazi o intalnire cu reprezentanți ai Direcției de Sanatate Publica, ai Spitalului Județean de Urgența Ploiești, ai Spitalului de Obstetrica-Ginecologie Ploiești, ai Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Prahova,…

- Ministerul Sanatații publica pe site-ul instituției o serie de recomandari pentru populație cu privire la epidemia de coronavirus, in vreme ce autoritațile romane precizeaza ca e o ”chestiune de timp”...

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| ALERTA in Alba Iulia: Mama și fiica, SUSPECTE de CORONAVIRUS, dupa ce s-au intors recent din Italia Suspiciune de coronavirus la Alba Iulia: mama și fiica s-au prezentat la spital cu simptome specifice virusului care face ravagii. O femeie și copilul ... FOTO, VIDEO| ALERTA…

- Epidemia de coronavirus se raspandeste in Italia! A patra victima a Covid-19 este un barbat in varsta de 84 de ani din regiunea Lombardia. Nordul tarii intra in carantina pentru a incerca sa opreasca raspandirea virusului: scolile s-au inchis, universitatea, slujbele din biserici au fost suspendate,…

- Adelina Pestritu, prinsa in mijlocul epidemiei de Coronavirus din Italia Adelina Pestritu a fost aleasa de echipa Philipp Plein drept influencerul care sa reprezinte Romania la fashion show-ul celebrului designer din cadrul Milano Fashion Week. Extrem de fericita, vedeta nu a stat pe ganduri si a acceptat…