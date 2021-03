Pana astazi, 29 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 940.443 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 840.127 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.825 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 […] Articolul Coronavirus: 3.825 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore. 130 de argeșeni, infectați apare prima data in Observator de Argeș .