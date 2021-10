Coronavirus 23 octombrie. Bilanțul rămâne ridicat, mai ales în București. Situația la ATI rămâne critică In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 15.261 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, dintre care 161 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. La terapie intensiva sunt internați 1.854 de pacienți, un nou record. De asemenea, au fost raportate 446 […] The post Coronavirus 23 octombrie. Bilanțul ramane ridicat, mai ales in București. Situația la ATI ramane critica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 21 octombrie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.519.532 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.288.761 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 16.110 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19),…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca astazi a inceput transferul in Ungaria a primilor pacienți infectați cu SARS-Cov-2, aflați in stare critica. Este vorba despre zece pacienți, opt dintre aceștia au fost internați in UPU din unitați sanitare din București și doi din Timișoara, aflați in stare stabila,…

- Pana astazi, 4 octombrie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.274.119 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.130.791 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.292 de cazuri noi de…

- Pana astazi, 30 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.233.668 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID –19), dintre care 1.575 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.118.816 pacienți au fost declarați…

- Pana astazi, 30 septembrie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.233.668 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.118.816 pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 12.032 de cazuri noi de…

- Pana astazi, 26 septembrie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.194.106 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.098.154 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 6.333 de cazuri noi…

- Pana astazi, 22 septembrie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.158.841 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.082.701 pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 6.789 de cazuri noi de…

- Autoritațile au confirmat duminica, 12 septembrie, 2.255 de cazuri noi de COVID in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 33.210 teste. De ieri pana azi, 29 de oameni infectați cu coronavirus au murit. La ATI, numarul pacienților a ajuns la 600, in creștere cu 19 fața de ziua precedenta. Noua dintre…