Coronavirus: 217 persoane infectate, internate la nivelul judetului Constanta In acest moment, sunt 217 persoane infectate internate, la nivelul judetului. In contextul numarului insemnat de infectari cu virusul SARS CoV 2 inregistrat in ultimele zile in judetul Constanta, reiteram importanta respectarii tuturor masurilor recomandate de specialisti."Facem apel catre populatia judetului Constanta sa respecte normele de distantare sociala, sa poarte masca de protectie si sa mentina o igiena corespunzatoare a mainilor ", avertizeaza Prefectura. De la debutul pandem ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

