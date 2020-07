Coronarografia, metodă de diagnostic pentru afecțiunile arterelor coronare (P) Cand este indicata coronarografia? Explorarea este indicata intotdeauna intr-o boala a arterelor coronare. Aparitia unei dureri intense in piept in cursul efortului poate semnala ingustarea arterelor coronare prin depunerea unor placi de colesterol (angina pectorala). In aceasta situatie, medicul poate stabili efectuarea unei coronarografii. In cazul unui infarct de miocard, care apare prin inchiderea completa sau aproape completa a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unele dormitoare par sa aiba totul - camera arata bine, este primitoare si are o atmosfera relaxanta pe care cei mai multi o doresc in caminele lor de dormit. Din fericire, nu trebuie sa fii un designer de interior profesionist sau sa cheltui prea multi bani pentru a obtine un aspect de invidiat…

- "Demnitarul roman a trecut in revista cele mai importante masuri de relaxare luate la nivel national, subliniind ca se intentioneaza aplicarea acestora in mod gradual, in functie de evaluarea situatiei epidemiologice", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis, vineri,…

- In prima luna de implementare a metodei inovative de tip pooling in laboratorul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba, metoda ce presupune practic un screening aplicat in masa populației din județ, s-au atins doua obiective foarte importante, vizate și asumate de la bun inceput. In primul rand este…

- Una din consecintele epidemiei de coronavirus ar putea fi aparitia unor noi regimuri autoritare in Africa, avertizeaza Fundatia Konrad Adenauer intr-un raport consultat vineri de grupul german de presa RND, potrivit Agerpres. Documentul citat de dpa arata ca in mai multe state africane, cum ar fi…

- Legea privind starea de alerta a intrat in vigoare de luni dimineata, astfel ca politistii au cadrul normativ asigurat pentru a da amenzi celor care nu respecta regulile instituite pentru a combate raspandirea noului coronavirus. Trecerea de la starea de urgenta la starea de alerta a insemnat cozi la…

- O echipa de cercetatori britanici și americani a dezvoltat un diagnostic bazat pe inteligența artificala, relateaza 360medical.ro, care poate prezice cu o rata inalta de acuratețe daca o persoana are Covid-19 pe baza simptomelor manifestate. Metoda a fost dezvoltata de cercetatori de la King’s College…

- Specialiști din cadrul Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Buzau analizeaza posibilitatea ca localitatea Ramnicelu sa fie carantinata daca situația epidemiologica se agraveaza. Masura ar veni ca urmare solicitarii primarului municipiului Rm. Sarat, Sorin Carjan, dupa ce un localnic…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Arad fac cercetari pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor dupa cazurile de COVID-19 descoperite in randul beneficiarilor si angajatilor unui centru de ingrijiri persoane varstnice cu dizabilitati din orasul Pecica. Conform unui comunicat…