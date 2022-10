Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor precizeaza ca in data de 4 octombrie 2022, Biroul permanent al Camerei Deputatilor a sesizat Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare si Comisia pentru industrii si servicii in vederea examinarii si elaborarii raportului asupra Proiectului de lege privind…

- Presedintele Camerei Deputatilor precizeaza ca in data de 4 octombrie 2022, Biroul permanent al Camerei Deputatilor a sesizat Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare si Comisia pentru industrii si servicii in vederea examinarii si elaborarii raportului asupra Proiectului de lege privind…

- Peste 93% dintre organizatiile din domeniul sanatatii au raportat cel putin o bresa de securitate in ultimii 3 ani, indica datele prezentate in cadrul Conferintei Cybersecurity Healthcare Summit - 2022, desfasurate, joi, la Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Furnizorii din domeniul energiei au lansat, astazi, un apel la economisire si consum eficient, ca masuri necesare nu doar pentru reducerea costurilor, ci si pentru a nu creste presiunea pe lantul de aprovizionare. In contextul scumpirilor semnificative din ultima perioada, actuala schema de ajutor guvernamental…

- Comisia Europeana propune o intervenție de urgența pe piețele europene ale energiei pentru a face fața recentelor creșteri dramatice ale prețurilor. CE propune, printre altele, obligația de a reduce consumul de energie electrica cu cel puțin 5 % in timpul orelor de varf. UE se confrunta cu efectele…

- Catalin Gherzan: De ce se permite ca firmele din domeniul energiei sa faca pur și simplu specula pe spinarea noastra? Guvernul ascunde date despre securitatea energetica la iarna, afirma Catalin Gherzan care invoca un document al Dispecerului Energetic Național (DEN) prin care consumatorii ar urma sa…

- Serviciile telecom vor fi grav afectate de noile prevederi din domeniul Energiei, susține Asociația Operatorilor Mobili din Romania: „creeaza riscul unei perturbari majore, cu efect negativ asupra intregii economii și asupra societații”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- ”Avand in vedere activitatea desfasurata in cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, intocmirea fiselor de analiza si determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de…