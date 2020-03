Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo l-a numit pe Adrian Mihalcea in functia de antrenor, miercuri, la doua zile dupa ce Dusan Uhrin a decis sa demisioneze de la formatia bucuresteana, anunța MEDIAFAX.Fost jucator important al lui Dinamo in perioada 1996-2001, Mihalcea a activat ultima oara la echipa nationala a Romaniei,…

- Adrian Mihalcea, ultima oara antrenor secund la echipa nationala a Romaniei, a castigat cinci trofee in aproape sapte sezoane in tricoul alb-rosu. Campion al Romaniei (2000, 2002) si castigator al Cupei Romaniei (2000, 2001, 2005), Adrian Mihalcea a inscris 68 de goluri in 181 de meciuri pentru Dinamo…

