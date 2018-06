Cornel Coca Constantinescu (ASF): Asigurările se întorc cu fața către români. Oamenii pot deveni proprii asiguratori in cadrul societăților mutuale Astfel se vor putea infiinta primele societați romanești de asigurare mutuala cu un numar variabil și nelimitat de membrii ce pot pune banii impreuna, prin contribuții fixe sau variabile, pentru a se despagubi intre ei in momentul in care unuia dintre participanți i se intampla riscul asigurat, sufera o dauna. Eventualele nemulțumiri trecute, fie determinate de faptul ca daunele nu se platesc cum trebuie, fie ca prețul asigurarii este prea mare, vor disparea deoarece membrii au interese comune, se cunosc intre ei, vor acționa ca o echipa omogena, iși stabilesc propriile tarife și propriul sistem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul foarte mare de vizitatori de la Bookfest, in crestere fata de 2017, a confirmat faptul ca literatura - beletristica, de dezvoltare personala sau de business - isi pastreaza terenul chiar si in contextul in care internetul si noile tehnologii ne impacteaza viata din ce in ce mai mult, se arata…

- Cornel Coca Constantinescu, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a declarat in cadrul unei conferinte de profil ca "industria asigurarilor are un rol social si economic important si contribuie semnificativ la dezvoltarea...

- Asigurarile stimuleaza piata creditului, inclusiv cel imobiliar, impulsioneaza comertul si tranzactiile prin acoperirerea riscului derivat din pierderi neprevazute, dar posibile, a declarat Cornel Coca Constantinescu, vicepresedintele ASF, prezent joi la evenimentul " Pietele Financiare din Romania"…

- “Industria asigurarilor are un rol social si economic important si contribuie semnificativ la dezvoltarea economica prin compensarea pierderilor accidentale rezultate din activitatea companiilor si prin punerea la dispozitie a resurselor necesare reluarii activitatii. In acelasi timp, insasi activitatea…

- In 2030, industria legala de canabis din SUA ar putea sa ajunga la vanzari de 75 de miliarde dolari si ar putea sa depaseasca piata de bauturi racoritoare carbogazoase din America de Nord din 2017, potrivit firmei de cercetare de piata Cowen & Co, transmite Bloomberg.

- Marti dupa pranz, contribuabilii nu si-au putut plati darile catre stat la ANAF si nici nu au putut depune documentele solicitate, pentru ca sistemul Fiscului a cazut, scrie adevarul.ro. Oamenii au fost trimisi acasa, inspectorii spunandu-le ca nu pot efectua niciun fel de operatiune pentru ca site-ul…

- Piața asigurarilor din Romania a continuat și in anul 2017 tendința de creștere. Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris prime brute in valoare de 9,7 miliarde lei, cu 3,5% mai mult comparativ cu anul precedent. O schimbare in tendințele manifestate pe parcursul anilor…

- Piața asigurarilor din România a continuat și în anul 2017 tendința de creștere. Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris prime brute în valoare de 9,7 miliarde lei, cu 3,5% mai mult comparativ cu anul precedent. O schimbare în tendințele…