Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Iliescu C.S. Paulești nu reușește sa treaca peste situația frustranta in care se afla la meciurile pe care le disputa pe teren propriu cu doar doua victorii obținute in acest sezon in fața propriilor suporteri. Intotdeauna iși disputa cu teama partidele pe care le desfașoara acasa, iar ”curajul”…

- Dana Marijuana a marturisit ca are probleme financiare. Cantareața abia ce și-a refacut viața dupa moartea fostului iubit, iar acum are din nou probleme. Cand credea ca urmeaza o perioada mai liniștita pentru ea, Dana Marijuana a fost pusa in fața unei situații total neașteptate. Ea a ramas fara singura…

- Cați bani iau Holograf sa cante la o nunta, este o curiozitate pe care mulți ce vor sa transforme importantul eveniment din viața lor de cuplu intr-unul de neuitat o au. Formația in fruntea careia se afla Dan Bittman este cea mai populara trupa pop-rock de la noi, și daca mai pui istoria de 45 de ani,…

- Mii de rusi mobilizati pentru serviciul militar in Ucraina au fost trimisi acasa, iar comisarul militar din regiunea rusa Khabarovsk a fost inlaturat, in cel mai recent esec al inrolarii haotice a 300.000 de militari de catre presedintele Vladimir Putin, scrie Reuters.

- O plimbare prin cimitirul de pe Tarpiului ne-a dezvaluit, zilele trecute, cat de prevazatori sunt bistrițenii… De teama hoților, ca nu cumva sa se trezeasca cineva s-o ia la goana cu banca in spinare – un bistrițean s-a dovedit atat de prevazator incat și-a asigurat banca așa cum s-a priceput mai bine.…

- De-a lungul timpului Betty Salam nu a fost scutita de probleme conjugale. Artista a recunoscut ca a plecat de acasa dupa o ceara cu soțul ei. Deși au impreuna o familie frumoasa și se ințeleg bine, cei doi au avut parte și de momente tensionate in relația lor de cuplu. Ce a determinat-o pe fiica lui…

- Ileana Stana Ionescu a implinit 86 de ani pe 14 septembrie. Actrița și-a petrecut ziua de naștere acasa alaturi de soțul ei, actorul Andrei Ionescu. Intr-un interviu pentru ego.ro , acesta a dezvaluit cum e viața lor acum, cum se descurca la pensie. Ileana Stana Ionescu și Andrei Ionescu traiesc o frumoasa…

- Cei ce nu au fost la nunta lui Simion, George Simion, ar trebui sa știe ca Phoenix nu a cantat acolo, ci Nicu Covaci. Clar? Bine. In condițiile in care nu-i nevoie sa intrebi o suta de romani cu ce se mananca liderul AUR, puțin probabil ca domnul Covaci sa nu fi avut o parere personala, mai cu seama…