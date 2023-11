Stiri pe aceeasi tema

- La 74 de ani, Corina Chiriac mai atinge un record! Artista emblematica a muzicii ușoare romanești a semnat un contract cu una dintre cele mai populare bauturi carbogazoase la nivel mondial, agreata chiar și in Romania comunista, in perioada de aur a melodiilor artistei. Actrița și solista ce a lansat…

- Șeful statului a subliniat ca expozitia "are o semnificatie profunda pentru relatia dintre Romania si Africa, in particular dintre Romania si Senegal"."Vedem astazi expuse aici dovezi clare ale apropierii intre spatii culturale geografic indepartate, dar intre care exista punti nebanuite. Dialogul pe…

- Expoziția „Retrospective", edițiaa XIII-a, organizata de Muzeul Național al Bucovinei și Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din Romania, va fi vernisata luni, 27 noiembrie 2023, la ora 13:00, la Laboratorul de Restaurare din municipiul Suceava, str. ...

- La data de 19 noiembrie, incepand cu anul 1999, se sarbatorește Ziua Internaționala a Barbatului. Din anul 2016, Parlamentul Romaniei a votat sarbatorirea Zilei Barbatului și in țara noastra. Pe site-ul www.barbatidesucces.ro romanii au votat care sunt cei mai de succes barbați din 2023. In top 10 regasim…

- Expoziția „Brancuși: surse romanești și perspective universale” este cea mai importanta expoziție dedicata marelui sculptor roman in ultima jumatate de secol in Romania. La doar doua saptamani de la deschidere, expoziția are deja peste 30.000 de bilete rezervate. Curatoriata de Doina Lemny, expoziția…

- „Maiastra” (Tate), „Dra Pogany” (Muzeul National de Arta Craiova), „Muza adormita” (Centre Pompidou), „Danaida” (Tate), „Pasarea in vazduh” (Colectia Peggy Gugghenheim Venetia) sunt cateva dintre capodoperele lui Constantin Brancusi reunite in prima expozitie organizata in Romania dupa 1970, care va…

- Timișoara incepe sa traiasca in spiritul lui Brancuși. Sambata se deshide expoziția eveniment dedicata marelui artist cu 100 de lucrari și documente, multe aduse din Paris și Londra pentru prima data in Romania.

- Vizitatorii din țara noastra și din strainatate interesați sa vada cea mai mare expoziție din Romania semnata de Constantin Brancuși iși pot achiziționa bilete. Acestea au fost puse in vanzare online luni, 4 septembrie. De asemenea, tichetele vor putea fi cumparate și de la Muzeul Național de Arta din…