Corina Bud, siluetă impecabilă la aproape 41 de ani: „Frumoase proporții!” Recent, in mediul online, Corina Bud (40 de ani) a publicat o fotografie surprinsa pe platourile de filmare ale unui nou videoclip. Deși in doar 6 zile va implini 41 de ani, silueta ei este impecabila. Corina Bud, silueta impecabila la aproape 41 de ani: „Frumoase proporții!” In imagine, artista nu poarta pantaloni, ci o pereche de cizme peste genunchi, lenjerie intima și o jacheta. „Exista perfecțiune! Explozie de frumusețe! / Frumoase proporții! ???????? / Videoclipul meu preferat! / Super sexy”, au fost cateva dintre comentarii. Imaginea o gasiți in GALERIA FOTO de mai sus! Tot pe Instagram,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu doua luni in urma, Alexis Sharkey (26 de ani), influencer din Statele Unite ale Americii, a fost gasita fara suflare pe marginea unei șosele din Houston, Texas. S-a aflat cauza morții lui Alexis Sharkey, influencer din SUA De curand, autoritațile au dezvaluit cauza decesului ei. Marți, 19 ianuarie,…

- Recent, in mediul online, Oana Roman a dezvaluit ca mama ei, Mioara Roman, va suferi o intervenție laparascopica. „Ma duc la mama la spital sa-i duc medicamentele. Va mai sta cateva zile la spital pentru ca va suferi o intervenție laparascopica pentru a i se inlatura colecistul. Avea aceasta problema…

- Alexandra Stan (31 de ani) și Starlin Medina (37 de ani) nu s-au cunoscut odata cu participarea in competiția Survivor Romania 2021, ci pe platourile de filmare ale piesei Mami, interpretata de solista. Alexandra Stan și Starlin Medina de la Survivor Romania 2021, momente tandre In videoclip, Alexandra…

- Carmina (18 ani), fiica cea mare a artistului și prezentatorului TV Liviu Varciu (39 de ani) va da examenul de Bacalaureat in vara anului acesta. In mediul online, tanara a dezvaluit ce cariera iși dorește sa urmeze. Ce cariera iși dorește fiica lui Liviu Varciu sa urmeze? „Viața mea de adolescenta…

- Cantareața BiBi a fost recent implicata intr-un accident rutier grav. Intregul incident a fost explicat de solista intr-un videoclip publicat pe YouTube. Artista se afla in afara Bucureștiul. Cantareața BiBi, implicata intr-un accident rutier grav: „Cel care a intrat in mine nu avea permis” „Mergeam…

- In vara anului 2019, solista Claudia Patrașcanu iși anunța online separarea de partenerul de viața, Gabi Badalau. In prezent, fostul cuplu lupta pentru obținerea custodiei fiilor lor. Fosta pereche are impreuna doi fii, Gabriel și Nicolas. De sarbatori, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au aflat impreuna…