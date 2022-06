„Coreomaniacii”, spectacol de dans contemporan inspirat de „epidemia” de dans din Strasbourg din anul 1518

Stiri pe aceeasi tema

- Intre 1 și 12 iunie 2022 are loc o noua ediție a Festivalului Filmului Francez (FFF), care va poposi și la Sf.Gheorghe. Importanta manifestare artistica a ajuns anul acesta la ediția XXVI, fiind itinerata in mai multe municipii din țara noastra: București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Braila,…

- Cea de-a XXI-a ediție a Festivalului Etniilor, una din cele mai captivante, colorate și pitorești sarbatori ale Banatului organizate de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, va avea loc duminica, 5 iunie, de la ora 17:00, la Muzeul Satului Banațean. Festivalul celebreaza Celebram multiculturalitatea…

- FR Rugby a anuntat datele destinate fazei play-off a Ligii Nationale, noul format al elitei. SCM USAMVB Timisoara va debuat in partea a doua a campionatului in 13 august, dar pana atunci banatenii mai au doua dispute, ambele in decurs de doar cateva zile in Bucovina. „Leii” si-au asigurat deja prezenta…

- Formația iarba Fiarelor va ajunge pentru prima oara la Timișoara, concertul urmand sa se desfașoare la sfarșitul acestei saptamani. Cu doi ani in urma formația a lansat albumul de debut „Desculț“, care cuprinde 12 piese ce trateaza intr-o aura proprie diferitele genuri arhaice romanești: doina, cantecul…

- Un nou incident grav s-a petrecut, in aceasta dimineața, pe Calea Șagului din Timișoara – o fata s-a aruncat in gol de la etajul cinci al unui bloc. Aceasta a urcat pe scari și s-a folosit de un scaun pentru a putea ajunge la fereastra și a-și pune capat zilelor. Vecinii spun ca victima nu […] Articolul…

- Mama unei eleve din Iași, care a participat la Olimpiada Artelor, etapa naționala, a reclamat pe Facebook condițiile mizere in care a locuit aceasta la internatul Liceului „Henri Coanda”. „Mergi cu trenul aproape 18 ore ca sa participi la marea olimpiada romaneasca. Ajungi obosit și infrigurat la cazare…

- Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin”, care, in cei aproape 60 de ani de existența s-a facut remarcat prin repertoriul alcatuit din muzica renascentista europeana, cea bizantina și lucrari contemporante romanești, devenind o emblema a muzicii corale camerale a carui faima a depașit…

- Primarul Dominic Fritz a semnat astazi contractul pentru lucrarile de modernizare a iluminatului public pe trei artere foarte circulate ale Timișoarei: Calea Aradului, Calea Torontalului și Calea Sever Bocu. Potrivit edilului, beneficiile imediate ale acestei investiții de un milion de lei sunt o factura…