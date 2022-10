Stiri pe aceeasi tema

Coreea de Nord a lansat inca doua rachete balistice, a anunțat armata sud-coreeana, fiind a patra astfel de lansare de saptamana aceasta, in conditiile in care Seulul, Tokyo si Washingtonul intensifica exercitiile militare comune, conform The Guardian.

Trupele ruse au lansat, joi, un nou atac cu rachete asupra orasului ucrainean Krivi Rih, din regiunea Dnipropetrovsk, orașul natal al președintelui Volodimir Zelenski.

Forțele armate rusești au lansat un atac cu rachete asupra Krivoy Rog, aflat in regiunea Dnipropetrovsk din Ucraina, anunța șeful administrației militare Oleksandr Vilkul. Exista informații despre șase explozii.

Sirenele de alarma au rasunat duminica in zona Ierusalimului, pentru prima oara de la inceputul escaladarii armate in curs cu gruparea Jihadul Islamic in Fasia Gaza, a anuntat armata israeliana, citata de France Presse.

Purtatorul de cuvant al Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Yuriy Ignat, a declarat marți ca Rusia a tras 8 rachete spre pe teritoriul ucrainean, dintre care 7 au fost doborate de apararea aeriana.

Ucraina anunta luni ca a primit noi sisteme de lansatoare multiple de racheta din Statele Unite si din Germania, care-i consolideaza arsenalul artileriei cu raza lunga de actiune si care, afirma Kievul, schimba dinamica pe campul de lupta, relateaza AFP, scrie News.ro.

Avioane de vanatoare israeliene au fost vizate de sisteme antiaeriene ruse, in Siria, intr-un incident produs in luna mai, a declarat marti ministrul israelian al Apararii, Benjamin Gantz,informeaza cotidianului Haaretz, potrivit Mediafax.

Regimul american condus de Joe Biden va oferi Ucrainei inca patru sisteme de rachete de artilerie HIMARS, in cel mai recent pachet de asistența in materie de securitate, potrivit unui inalt oficial al apararii citat de CNN.