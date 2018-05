Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea dintre liderii celor doua Corei e una cu adevarat istorica: In declarația comuna semnata vineri de liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si de presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, se afirma dorința de a pune permanent capat razboiului dintre cele doua state. Declarația comuna a fost imediat…

- Liderii celor doua Corei au semnat vineri ”Declaratia de la Panmunjom”, la finalul unui summit istoric intre cei doi vecini aflati teoretic in continuare in razboi, relateaza AFP, care prezinta principalele elemente ale acestui text, parafat in cadrul primului summit intercoreean din ultimii 11 ani.”DENUCLEARIZARE”…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a pasit ieri pentru prima data in Coreea de Sud, la Panmunjom, in partea sud-coreena a zonei demilitarizate (DMZ) de la frontiera dintre cele doua Corei, si a dat mana pentru prima data cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in, a relatat Yonhap, preluata de Agerpres.…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a pornit vineri dimineata spre Panmunjom, satul din zona demilitarizata de la frontiera dintre cele doua Corei unde urmeaza sa se intalneasca peste cateva ore cu presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, a informat KCNA, preluata de Yonhap. Potrivit KCNA -…

- Premierul japonez Shinzo Abe a afirmat luni ca se va intalni la mijlocul lunii aprilie, in statul Florida, cu presedintele SUA, Donald Trump, pentru a discuta aspecte legate de relatiile comerciale, programul nuclear nord-coreean si situatia cetatenilor niponi rapiti de Phenian in urma cu cateva…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters. Deocamdata, Moon planifica…