- Coreea de Sud va cumpara 1,5 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 din Romania, a anunțat, miercuri, ministrul Sanatații de la Seul, potrivit Reuters. Cele 1,5 milioane de doze de vaccin pe care Coreea de Sud le cumpara din Romania sunt de la companiile Pfizer și Moderna. Aceasta cantitate ar…

- Romania a atins, sambata, 31 iulie, pragul celor 5 milioane de persoane care au primit cel puțin o doza de vaccin Anti-COVID. In ultimele 24 de ore, 11.151 de romani s-au vaccinat impotriva coronavirusului. Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV)…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, vicepresedinte CNCAV, a anuntat marti ca, pana in prezent, Romania a donat aproape 700.000 de doze de vaccin anti-COVID, informeaza Agerpres . Andrei Baciu a declarat ca pana in prezent Romania a vandut 1.170.000 de doze catre Danemarca. Acesta…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, vicepresedinte CNCAV, a declarat marti ca, pana in prezent, Romania a vandut 1.170.000 de doze de vaccin, a donat mai multe doze si are mai multe astfel de demersuri in desfasurare. "Pentru Danemarca - 1.170.000 de doze de vaccin care…

- Vicepresedintele CNCAV, Andrei Baciu, a declarat marti ca Romania va continua, atat la nivel individual, cat si la nivel european, actiunile de donatie sau revanzare a unor doze de vaccin anti-COVID. El a precizat ca saptamana aceasta va fi facuta o noua donatie catre Republica Moldova, respectiv 100.000…

- Cu o campanie de vaccinare care mai mult stagneaza, dozele de vaccin anti-COVID incep sa se adune in depozite. In prezent, aproape 6,5 milioane de doze de ser sunt pe stoc, iar multe dintre acestea vor fi vandute catre alte țari. Secretarul de stat Andrei Baciu a declarat, pentru Libertatea, ca Romania…