- Bilantul deceselor in Coreea de Sud in urma ploilor torentiale din ultimele sapte zile a crescut la 30, 12 persoane fiind date disparute si opt ranite, potrivit raportului publicat duminica la ora locala 10:30 a.m de Departamentul Central pentru Dezastre si Masuri de Siguranta, informeaza Xinhua.Ploile…

- Patru persoane si-au pierdut viata si una a fost data disparuta, dupa ce ploile puternice au declansat o alunecare de teren intr-o localitate din Coreea de Sud, au anuntat, sambata, autoritatile de la Seul, transmite DPA, citata de Agerpres.Cinci gospodarii au fost acoperite de alunecarea de teren care…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte peste 1.000 au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele in urma inundatiilor si alunecarilor de teren din Coreea de Sud, anunta autoritatile, citate de agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Ploile torentiale au inundat numeroase localitati rurale, dar…

- Ploile torentiale in cantitati record care au afectat saptamana aceasta regiunea Kyushu din sud-vestul Japoniei au provocat 70 de decese pana duminica, in timp ce salvatorii continua operatiunile de cautare a persoanelor date disparute, informeaza agentia Xinhua. 63 dintre cele 70 de victime proveneau…

- Un front sezonier ploios va aduce joi mai multe ploi pe arii intinse din Japonia, unde bilantul in urma precipitatiilor torentiale care au afectat insula sudica Kyushu a depasit 60 de decese, informeaza agentiile DPA si Kyodo. Incepand de sambata dimineata, zone vaste din Kyushu, marea insula din sud-vestul…

- Peste 1,3 milioane de locuitori ai insulei japoneze Kyushu (sud) au primit ordin de evacuare pe fondul ploilor torentiale inregistrate marti, in timp ce numarul deceselor provocate de aceste intemperii pe insula a crescut la 50, au informat autoritatile locale, potrivit DPA. O femeie de…

- bull; In Dobrogea, este inca valabil un cod galben de inundatii.Ploile continua sa faca ravgii in Dobrogea, dar si in restul tarii.Departamentul pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca s au produs inundatii in 46 de localitati din 22 de judete. De altfel, pentru Dobrogea este inca in vigoare codul galben…

- Doua persoane au murit si alte peste 2.000 au avut de suferit in urma vantului puternic si a ploilor torentiale care au afectat in acest weekend Sri Lanka, a anuntat luni centrul national pentru gestionarea situatiilor de urgenta, citat de agentia Xinhua. Departamentul de Meteorologie din Sri Lanka…