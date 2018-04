Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump sustine eforturile recente de care a dat dovada Kim Jong Un pentru a incheia razboiul din ultimii 70 de ani dintre cele doua republici coreene. Kim Jong Un si Moon Jae-in au ajuns la un acord de denuclearizare totala a peninsulei coreene, potrivit Bloomberg. „Razboiul…

- Cand liderul de la Phenian a pasit peste linia de demarcatie dintre cele doua Corei, avea in spate o armata de garzi de corp, minutios selectate dupa aspectul si forma fizica, capacitatea de tragere la tinta sau dupa...

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-Un, este programat sa traverseze, vineri, linia de demarcatie militara dintre cele doua Corei, la ora locala 9.30 (ora Romaniei, 3.30), urmand sa fie intampinat de presedintele sud-coreean Moon Jae-In, a anuntat Presedintia de la Seul.

- Cele doua Corei au deschis vineri o linie telefonica directa intre liderii lor, a anuntat agentia sud-coreeana Yonhap, citand presedintia de la Seul, informeaza AFP. Deschiderea acestei linii de comunicatii are loc cu o saptamana inainte de un summit intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul…

- Coreea de Nord si-a abandonat vechea cerere ca Statele Unite sa-si retraga fortele stationate in Coreea de Sud in schimbul dezarmarii nucleare, potrivit presedintelui sud-coreean Moon Jae-in. Aproximativ 28.000 de militari americani sunt stationati in Coreea de Sud, o prezenta care-l nemultumeste…

- Coreea de Nord a cerut amanarea cu o zi a discutiilor la nivel de lucru cu Coreea de Sud vizand detaliile unui summit intercoreean la sfarsitul lunii aprilie, a anuntat marti Ministerul Unificarii de la Seul, informeaza Xinhua. Prin intermediul canalului de comunicare restabilit in asa-numitul "sat…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, se va intalni sambata cu sora lui Kim Jong-un si cu delegatia de oficiali nord-coreeni care va efectua o vizita oficiala in Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, relateaza The Associated Press. Purtatorul de cuvant…

- Incidentul s-a produs la ora locala 09:00 (01:00 GMT) la o ora cand multi oameni se indreptau spre locul de munca, iar vehiculul utilitar a luat foc dupa ce s-a oprit pe trotuar, conform unui scurt comunicat oficial. O ancheta este in curs de desfasurare pentru a se stabili cauzele acestui incident,…