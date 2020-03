Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua proiectile au fost trase in directia est, deasupra marii, in regiunea Wonsan, pe coasta estica, a precizat Statul Major interarme sud-coreean intr-un comunicat. "Armata supravegheaza eventuale alte lansari si este pregatita" (sa actioneze), se poate citi in comunicat.Coreea de…

- SEVILLA - CFR CLUJ // Julen Lopetegui (53 de ani), tehnicianul spaniolilor, a oferit declarații inainte de returul „16”-imilor de finala din Europa League cu formația clujeana. Returul dintre Sevilla și CFR Cluj este programat joi, 27 februarie, de la ora 22:00. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT…

- Csaba Asztalos, președintele CNCD, a vorbit la GSP Live despre abuzurile care se petrec la nivelul de copii și juniori in fotbalul din Romania. „Sunt fapte penale, mai ales atunci cand vorbim despre agresiunile fizice. Cei care ofera carnete de antrenori unor astfel de oameni au o raspundere. Sunt complici.…

- O persoana a murit si o alta a fost ranita, marti, in urma unei explozii produse la o firma de colectare a fierului vechi din Pianu de Jos, judetul Alba. Primele informatii arata explozia s-a produs in timpul manipularii unor deseuri de componente de proiectile.

- Romario Benzar primeste, totodata, sansa de a juca, pentru ca antrenorul Fabio Liverani nu-l mai lua in calcul nici ca rezerva.Fostul fundas FCSB-ist va "retrograda" in Serie B, la Perugia, care are si optiune de a-l cumpara in vara definitiv. Va fi coleg cu alt roman, mijlocasul Vlad Dragomir, titular…

- Calin Dobra, lider al PSD Timis pana luni, isi asuma rezultatele slabe ale partidului si spune ca a facut tot ce era omeneste posibil pentru a obtine un scor cat mai bun. El subliniaza ca nu se putea mai mult decat atat, intr-o zona din Romania unde stanga nu a fost niciodata imbratisata de cetateni.…

- China și Rusia au propus luni un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU care va elimina unele din sancțiunile ce vizeaza Coreea de Nord, scopul declarat al masurii fiind acela de a "îmbunatati nivelul de trai al populatiei civile," potrivit site-ului agenției Reuters,…

- Fostul arbitru internațional Ion Craciunescu (69 de ani) a dezvaluit la GSP Live ce reacție a avut dupa ce a citit afirmațiile facute de Cornel Dinu (71 de ani) in cartea sa biografica. CONTEXT: Cornel Dinu a scris ca Ion Craciunescu ar fi fost mituit de Bernard Tapie, fostul patron al celor de la Olympique…