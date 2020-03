Coreea de Nord susţine că ultimul test cu rachete a fost un succes Coreea de Nord a anuntat luni ca testul unui lansator de rachete, efectuat duminica, a fost un succes, transmite agentia de stat KCNA, preluata de Yonhap, potrivit dpa. Sistemul de dimensiuni "super-mari" pentru lansari multiple va fi trimis in curand unitatilor militare, afirma sursa citata, adaugand ca scopul testului a fost in primul rand verificarea specificatiilor tehnice si tactice. Coreea de Nord a lansat duminica doua rachete, aparent cu raza scurta de actiune, catre Marea Japoniei, au semnalat oficialitati de la Seul. Potrivit statului major interarme sud-coreean, tirul a pornit din orasul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

