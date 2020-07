Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite considera ”improbabil” un summit - si chiar un contact vizual - intre presedintele american Donald Trump si dictatorul nord-coreean Kim Jong Un pana la alegerile americane din noiembrie, relateaza AFP.Principalul negociator american Stephen Biegun si-a exprimat iritarea fata…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in a anunțat vineri ca a acceptat demisia ministrului responsabil de relațiile cu Coreea de Nord pe fondul tensiunilor în creștere dintre cele doua țari, relateaza Reuters.Ministrul Unificarii sud-coreean, Kim Yeon-chul, responsabil de legaturile cu Nordul,…

- In iunie 2018, toate reflectoarele erau indreptate asupra lui Kim Jong Un. Tanarul lider, care urma sa-i stranga mana lui Donald Trump la istoricul summit din Singapore, se pregatea sa devina primul președinte al Coreei de Nord care se intalnește cu un președinte al Statelor Unite de la sfarșitul razboiului…

- Kim Jong Un a aparut din nou in public, la o intalnire a Partidului Muncitoresc din Coreea de Nord, iar autoritațile de la Phenian intentioneaza sa intrerupa marti canalele de comunicare, in special militare, cu „dusmanul” sud-coreean, a anuntat agentia de stat nord-coreeana, KCNA, dupa ce mai multi…

- Obiectivul Organizației Mondiale a Sanatații ( OMS ) este de a lucra pentru sanatatea mondiala și de a coordona acțiunile intre țari. Cu toate acestea, este criticata in gestionarea actualei crize sanitare, in special de catre Statele Unite, care ii reproșeaza o prea mare apropiere de China . Pentru…

- Presedintele american, Donald Trump, și-a relansat campania electorala duminica, promițand un vaccin anti-coronavirus, care ar putea sa fie disponibil pana la sfarsitul anului 2020, transmite AFP.In cadrul unui eveniment de televiziune realizat la Washington, Donald Trump le-a cerut americanilor sa…

- China a mai dat recent o replica Statelor Unite in disputa pe care cele doua țari pe tema raspandirii noului coronavirusului.Xinhua News Agency, o agenție guvernamentala chineza, a publicat un scurt film animat in stil LEGO despre acțiunile Beijingului dupa declanșarea focarului de infecție cu coronavirus…

- China a publicat o animație scurta denumita „A fost odata un virus” in care ia in deradere raspunsul Statelor Unite la pandemia COVID-19 folosindu-se de figurine de tip Lego pentru a reprezenta cele doua țari, potrivit Reuters.​ In animația postata online de catre Xinhua, agenția de presa oficiala a…