- Coreea de Nord a lansat prin intermediul presei sale de stat o diatriba violenta impotriva presedintelui american Joe Biden, catalogat drept "batran senil" si "slab" pentru ca l-a acuzat pe omologul sau rus Vladimir Putin de crime de razboi in Ucraina, relateaza

- Phenianul ignora incercari americane de dialog si ar putea efectua un prim test al unei arme nucleare de mai bine de cinci ani, la jumatatea lui aprilie, avertizeaza un oficial de rang inalt insarcinat cu Coreea de Nord la Departamentul de Stat american, Sung Kim, relateaza AFP. Fii la curent…

- Statele Unite au ajuns la concluzia ca Phenianul testeaza un nou sistem de rachete balistice intercontinentale, prin doua dintre lansarile sale recente, ceea ce, potrivit oficialilor americani, reprezinta o „escaladare serioasa” din partea Coreei de Nord, relateaza CNN.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a comemorat implinirea a 80 de ani de naștere a tatalui sau Kim Jong Il. Postul de stat a difuzat un videoclip cu Kim Jong Un și mii de oameni care s-au adunat in fața unei statui a lui Kim Jong Il in noul oraș alpin Samjiyon, marți, 15 februarie. Inregistrarile au aratat,…

- Coreea de Nord a marcat 80 de ani de la nasterea defunctului sau lider Kim Jong Il printr-o ampla demonstratie la temperaturi sub 0 grade Celsius, dar fara teste cu rachete si parada militara, a anuntat miercuri agentia de stat KCNA, preluata de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ziua indragostitilor sau Valentine’s Day este sarbatorita, in fiecare an, la data de 14 februarie, cu precadere in Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Canada si Australia. In timp, a fost adoptata in mai multe tari europene, intre care si Romania, in tari de pe continentul asiatic, precum China…

- Rețeaua globala de distribuire a vaccinurilor COVAX a redus numarul de doze de vaccin anti-COVID alocate Coreei de Nord, dupa ce Phenianul nu a indeplinit pana acum formalitațile pentru niciun transport de seruri, scrie Reuters.

- Coreea de Nord a publicat fotografii despre care spune ca au fost facute in timpul testarii celei mai puternice rachete din ultimii 5 ani. Imaginile neobișnuite din spațiu arata parți ale peninsulei coreene și zonele inconjuratoare, relateaza BBC, citeaza BBC.