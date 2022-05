Coreea de Nord recunoaște primul caz de COVID-19, „cel mai mare incident de urgenţă în ţară” Coreea de Nord a anuntat, joi, primul caz de infectare cu COVID-19 de la inceputul pandemiei, informeaza AFP si Reuters. Acest prim caz, depistat in timpul testelor efectuate duminica la Phenian pe persoane bolnave si febrile, corespunde variantei foarte transmisibile Omicron BA.2, a precizat agentia oficiala KCNA. „A avut loc cel mai mare incident de […] The post Coreea de Nord recunoaște primul caz de COVID-19, „cel mai mare incident de urgenta in tara” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

