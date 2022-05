Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin șase persoane au murit din cauza COVID, a anunțat presa de stat din Coreea de Nord, una dintre cele mai inchise țari din lume, care a negat in repetate randuri, in ultimii doi ani, ca a inregistrat COVID, relateaza BBC News. Regimul de la Phenian a anunțat ca 187.000 de persoane care au avut…

- Autoritațile din Coreea de Nord au ordonat o izolare stricta, odata cu apariția primelor cazuri de infectare cu virusul SARS CoV-2. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Coreea de Nord a confirmat primul caz de COVID-19 din țara, varianta Omicron. Regimul autoritar a menționat anterior cazuri suspecte, dar acesta este primul caz pe care il confirma, potrivit agenției sud-coreene de știri Yonhap. Potrivit acesteia, numarul lor total de cazuri se ridica la 1. Fii…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat luni ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 321 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 173 mai putin fata de ziua anterioara. 32 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada…

- 23 aprilie 2022, COVID-19 in Alba. 12 noi infectari și niciun deces, in ultimele 24 de ore, in județ 23 aprilie 2022, COVID-19 in Alba. 12 noi infectari și niciun deces, in ultimele 24 de ore, in județ La nivelul județului Alba, sambata, 23 aprilie 2022, s-au inregistrat 12 cazuri noi de infectare cu…

- Doua femei diagnosticate cu Covid 19 au decedat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta. Potrivit reprezentantilor DSP Constanta, este vorba despre doua femei de 78, respectiv 74 de ani din Constanta. Ambele erau nevaccinate anti Covid 19 si prezentau comorbiditati. Numarul…

- 24 martie 2022, COVID-19 in Alba. 62 noi infectari și niciun deces, in ultimele 24 de ore, in județ 24 martie 2022, COVID-19 in Alba. 62 noi infectari și niciun deces, in ultimele 24 de ore, in județ La nivelul județului Alba, joi, 24 martie 2022, s-au inregistrat 62 de cazuri noi de infectare cu COVID-19…

- Inca un deces din cauza coronavirusului a fost inregistrat in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 100 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 21.219 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 20.165 persoane vindecate, externate și la domiciliu;…