- Presedintele american Donald Trump a anulat, vineri, vizita planificata a secretarului de Stat Mike Pompeo in Coreea de Nord pentru noi negocieri ce au scopul de a convinge Phenianul sa-si abandoneze programul nuclear, din cauza progresului insuficient care s-a facut pe aceasta tema.

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat luni ca 'cel mai probabil' se va intalni din nou cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si si-a aparat in acelasi timp eforturile depuse pentru a convinge Phenianul sa renunte la armele sale nucleare. Intr-un interviu acordat Reuters, Trump, care…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat luni "extrem de bucuros" de starea negocierilor cu Coreea de Nord, intr-un moment in care multi observatori subliniaza absenta unor progrese concrete la peste o luna de la summitul cu Kim Jong Un, relateaza AFP. "Nicio racheta nu a fost lansata de Coreea…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni ca are incredere ca liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, va respecta angajamentul denuclearizarii, desi regimul de la Phenian a denuntat "stilul de gangster" al Washingtonului.

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca discutiile cu Coreea de Nord "decurg bine", in momentul in care oficialii americani incearca sa ajunga la un acord cu Phenianul in legatura cu planul...

- Presedintele SUA Donald Trump mentine sanctiunile impuse Coreei de Nord, afirmand ca regimul lui Kim Jong-un reprezinta inca o "extraordinara amenintare" nucleara. Declaratia alarmanta a liderului de la Casa Alba vine la doar zece zile dupa ce a spus ca nu mai exista nici un risc din partea Phenianului.

- Presedintele american Donald Trump l-a laudat pe omologul sau chinez Xi Jinping pentru contributia sa la incheierea unui acord cu privire la denuclearizarea Coreei de Nord si a subliniat ca acest acord va fi si in avantajul Chinei, relateaza vineri Reuters. China este de departe cel mai…

- In asteptarea summit-ului istoric Donald Trumo-Kim Jong-Un, prezentatoarea de la Fox News a avut, probabil, un lapsus atunci cand a comentat pe postul de televiziune despre acest subiect. In timpul dezbaterilor pe tema summit-ului istoric SUA-Coreea de Nord, prezentatoarea a comentat ca "indiferent…