- Procurorii sud-coreeni au anunțat luni au pus luni sub acuzare un fost director executiv al Samsung Electronics, suspectat ca a furat tehnologia companiei pentru a construi o fabrica de cipuri in China, relateaza agenția Reuters. Un fost director de la Samsung Electronics este acuzat ca a furat planuri…

- Departamentul american al Apararii a anunțat vineri, 9 iunie, un nou pachet de asistența de securitate in valoare de 2,1 miliarde de dolari pentru Ucraina, care, potrivit unui comunicat de presa, include "capacitați critice de aparare antiaeriana și muniție", relateaza CNN și Reuters."Acest pachet USAI…

- Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a spus despre Consiliul de Securitate al ONU ca a demonstrat ca este un „apendice politic” al SUA, dupa ce a fost de acord cu solicitarea Washingtonului de a discuta despre incercarea eșuata a Coreei de Nord de a plasa pe orbita un satelit militar,…

- Consilierul pe probleme de securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, a declarat miercuri ca are "incredere totala" in Secret Service, serviciul care asigura securitatea demnitarilor americani, in ciuda faptului ca s-a trezit cu un intrus in plina noapte la domiciliul sau, desi era pazit de…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat sambata ca avioanele ucrainene de lupta au lovit doua obiective industriale din orașul Luhansk, aflat sub control rusesc, cu rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Storm Shadow furnizate de Marea Britanie, relateaza Reuters, potrivit Rador."Rachetele aer-sol…

- Japonia și Coreea de Sud vor sa unifice propriile sisteme radar pentru a urmari rachetele nord-coreene, au aununțat marți surse din randul autoritaților, citate de Reuters. Autoritațile japoneze și sud-coreene din domeniul apararii urmeaza sa ajunga la un acord la inceputul lunii viitoare pentru a-și…

- Tensiunile stau sa explodeze! Japonia va dobori satelitul nord-corean daca va cadea pe teritoriul sauMinistrul japonez al Apararii, Yasukazu Hamada, a ordonat sambata armatei sa se pregateasca sa doboare un satelit de spionaj nord-coreean in cazul in care acesta va cadea pe teritoriul Japoniei, relateaza…

