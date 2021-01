Coreea de Nord: Kim Jong Un ales secretar general al partidului la putere (KCNA)

Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a fost ales secretar general al Partidului Muncitorilor, la putere, al carui presedinte a fost pana in prezent, a anuntat luni agentia oficiala KCNA, citata de AFP.



Potrivit analistilor, aceasta schimbare simbolica a titulaturii isi propune sa consolideze autoritatea lui Kim Jong Un, in contextul in care Coreea de Nord sufera de o gestionare defectuoasa cronica a economiei sale si este mai izolata ca niciodata din cauza coronavirusului.

Foto: (c) KCNA/EPA

Kim Jong Un a fost ales presedinte al partidului…