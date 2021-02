Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a acuzat deschis guvernul de incompetenta in fata amplificarii problemelor economice in aceasta tara comunista izolata, potrivit vineri presei de stat, citata de DPA. "Cabinetul nu a reusit sa joace un rol principal in trasarea planurilor in domenii economice cheie", a declarat Kim joi la o sesiune plenara a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Coreean. El si-a acuzat cabinetul ca s-a concentrat excesiv pe generarea cifrelor economice si indeplinirea unor obiective arbitrare in loc sa vina cu "tactici clare" pentru a pune economia in miscare. Comentariile…