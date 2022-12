Coreea de Nord încheie anul cu ”focuri de artificii nucleare” Coreea de Nord a lansat trei rachete balistice cu raza scurta de actiune catre mare, la estul peninsulei coreene, a anuntat armata sud-coreeana, conform BBC. Aceasta ultima lansare vine la cinci zile dupa ce Coreea de Nord a zburat cu drone in spatiul aerian al Coreei de Sud pentru prima data din 2017. Coreea de Nord a lansat anul acesta mai multe rachete decat oricand. Washingtonul a afirmat ca ultimele lansari de rachete nu reprezinta o amenintare imediata pentru SUA sau aliatii sai. Cele trei rachete balistice cu raza scurta de actiune au fost lansate in jurul orei locale 08:00 (23:00 GMT)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

