Coreea de Nord: Deschiderea primului congres al Partidului Muncitorilor din ultimii cinci ani (KCNA)

- Un scandal uriaș a izbucnit in Statele Unite chiar pe ultima suta de metri a mandatului de președinte al lui Donald Trump. Liderul de la Casa Alba a fost inregistrat in timp ce incerca sa-l convinga pe un oficial al comisiei electorale din statul Georgia „sa-i faca rost” de voturile necesare pentru…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a prezidat o reuniune a biroului politic al partidului comunist, aflat la putere, pentru a pregati congresul formatiunii la inceputul lunii ianuarie. Acesta ar fi primul in ultimii cinci ani, scrie agerpres . Doar opt congrese de la inființare Acest Congres al Partidului…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Ministrul de externe britanic Dominic Raab a declarat miercuri ca relatiile dintre Regatul Unit si Statele Unite sunt "in mare forma" si si-a exprimat convingerea ca legaturile se vor consolida si mai mult, indiferent daca scrutinul prezidential american va fi castigat de republicanul Donald Trump…

- Presedintia lui Donald Trump a insemnat o perioada dificila pentru relatiile dintre Statele Unite si Germania, un aliat traditional al SUA devenit 'sac de box' al magnatului instalat la Casa Alba. A avut insa dreptate Trump sa aleaga lupta si, dincolo de aceasta, poate o victorie eventuala a…

- Presedintele american, Donald Trump, care isi bate joc regulat de presupusele gafe ale rivalului sau democrat, Joe Biden, a comis la randul sau o greseala, sambata, retrogradandu-l pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la rangul de "prim-ministru", noteaza AFP, preluata de Agerpres. Politicianul…

- Președintele american, Donald Trump, l-a luat in deradere pe oponentul sau, Joe Biden, pe care il considera cel mai slab candidat din istorie. Actualul lider de la Casa Alba a spus, mai in gluma, mai in serios, ca va parasi Statele Unite daca va pierde in fața lui.