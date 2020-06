In Coreea de Nord se instaleaza "disperarea" in fata absentei progreselor in negocierile cu Statele Unite, la doi ani dupa un summit istoric intre Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump, a apreciat vineri ministrul nord-coreean de externe, Ri Son Gwon, relateaza AFP. "Speranta de a ameliora relatiile dintre cele doua tari, foarte ridicata sub privirile intregii lumi in urma cu doi ani, s-a transformat acum in disperare, caracterizata de o deteriorare foarte rapida", a afirmat Ri Son Gwon, potrivit unui comunicat dat publicitatii de agentia oficiala de presa KCNA. Pentru seful diplomatiei…