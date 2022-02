Coreea de Nord: China cere Statelor Unite "sinceritate" și "flexibilitate" dacă vor să deblochee criza Statele Unite &"ar trebui sa dea dovada de mai multa sinceritate și flexibilitate&" daca vor sa deblocheze criza cu Phenianul, a declarat vineri ambasadorul chinez la ONU Zhang Jun, în timp ce, potrivit diplomaților, Washingtonul nu a reușit sa obțina o declarație comuna a Consiliului de Securitate privind aceasta problema.

Washingtonul a propus celor 14 parteneri ai sai un text de condamnare a ultimelor teste cu rachete nord-coreene, dar &"China, Rusia, africanii și alții&" au refuzat sa-l adopte, au declarat acești diplomați pentru AFP.

Statele Unite &"ar trebui sa vina cu abordari,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

