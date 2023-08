Stiri pe aceeasi tema

- Phenianul a aprobat intoarcerea cetatenilor sai din strainatate, dupa ani de restrictii stricte la frontiera in timpul pandemiei de COVID-19, a raportat duminica mass-media de stat, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Intr-o declaratie transmisa de agentia de presa KCNA, Cartierul general de stat…

- Coreea de Nord a ridicat interdicția instituita in timpul pandemiei prin care cetațenii sai aflați in strainatate nu se puteau intoarce dupa mai mulți ani de restricții stricte din timpul pandemiei de COVID-19

- Varianta care se raspandeste rapid, fiind acum cea mai raspandita in Statele Unite, cu un procent estimat de peste 17% din cazuri, se afla la originea unor cresteri ale spitalizarilor in intreaga tara, potrivit celor mai recente estimari ale Centrelor pentru controlul si prevenirea bolilor (CDC) din…

- Soldati ucraineni au fost vazuti folosind rachete nord-coreene despre care au spus ca au fost confiscate de o tara "prietena" inainte de a fi livrate Ucrainei, relateaza sambata Financial Times (FT), conform Reuters. CITESTE SI BREAKING NEWS O noua tragedie rutiera in Buzau: Tata și fiica, morți…

- Starea de risc epidemiologic și biologic generata de pandemia de COVID-19 a incetat, miercuri, oficial, dupa ce Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat o hotarare in acest sens. Prin urmare, a incetat aplicabilitatea hotararii CNSU nr. 36 din 21 iulie 2020, prin care a fost ...

- Serviciile de informatii americane nu au gasit nicio dovada directa ca pandemia de Covid-19 ar fi fost declanșata dupa un incident la Institutul de Virusologie din Wuhan, China, se arata intr-un raport desecretizat vineri, scrie digi24.ro , cu referire la Reuters.

- Serviciile de informatii americane nu au gasit nicio dovada directa ca pandemia de Covid-19 ar fi fost declanșata dupa un incident la Institutul de Virusologie din Wuhan, China, se arata intr-un raport desecretizat vineri, scrie Reuters.

- Un vaccin experimental pe baza de ARNm de la Moderna Inc și Merck & Co a redus riscul ca cel mai mortal cancer de piele sa se raspandeasca cu 65% fața de tratamentul doar cu o imunoterapie, intr-un studiu aflat in stadiu intermediar, au anunțat luni companiile.Avand in vedere aceste date și datele…