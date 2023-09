Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a anuntat vineri ca a construit un „submarin nuclear tactic de atac” in cadrul eforturilor sale de a-si consolida forta navala, informeaza agentia de presa nord-coreeana ACTC.

- Kourtney Kardashian a fost supusa unei intervenții chirurgicale de urgența in timpul sarcinii sale din cauza unei complicații medicale neașteptate. Vestea despre aceasta intervenție medicala neașteptata a starnit o unda de ingrijorare in randul fanilor. Cu ce complicație s-a confruntat in sarcina.

- Coreea de Nord a simulat sambata un exercițiu de “atac nuclear tactic” care a inclus doua rachete de croaziera cu raza lunga de acțiune, a relatat duminica presa de stat, in timp ce liderul Kim Jong Un a inspectat fabrici de construcții navale și de muniții. Exercițiul a fost pentru a “avertiza inamicii”…

- Alexandra, gravida de 25 de ani care a murit la maternitatea din Botosani in așteptarea medicilor, a suferit un edem pulmonar, avea insuficienta cardio-respiratorie, iar sarcina care i se oprise din evolutie era „complicata infectios”, au stabilit medicii legiști, transmite News.ro.„Cauzele decesului,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a cerut o creștere a producției de rachete pentru a contribui la asigurarea unei „puteri militare copleșitoare” și pentru a fi gata de razboi, a declarat luni presa de stat KCNA, in timp ce Coreea de Sud și Statele Unite se pregatesc pentru exerciții militare anuale,…

- Coreea de Nord a afirmat joi ca escala unui submarin american dotat cu arme nucleare in Coreea de Sud 'poate cadea sub incidenta conditiilor de utilizare a armelor nucleare', in vigoare in Coreea de Nord, transmite AFP, citand un comunicat oficial publicat de Phenian.

- Prezența submarinului american cu rachete balistice din clasa Ohio in orașul-port sud-coreean Busan a fost anunțata marți, 18 iulie, de Ministerul Apararii de la Seul, relateaza CNN. Este prima data din ultimii 40 de ani cand un submarin inarmat nuclear al marinei SUA face o escala in Coreea de Sud.Oprirea…