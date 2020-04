Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a tras doua rachete balistice cu raza scurta de actiune spre Marea Japoniei, numita si Marea de Est, a informat sambata agentia sud-coreeana de presa Yonhap, citand surse militare de la Seul, scrie AFP. Aceste rachete au fost lansate din provincia Pyongan de Nord, a precizat sursa care…

- Ministerul Dezvoltarii anunta ca proiectul major pentru Spitalul Regional de la Iasi a fost aprobat de Comisia Europeana in data de 17 martie, iar celelalte doua proiecte - pentru spitalele regionale din Cluj si Craiova - vor fi transmise spre aprobare CE in cursul lunilor martie - aprilie, potrivit…

- Un japonez in varsta de 80 de ani, care fusese imbarcat pe nava de croaziera Diamond Princess, a murit de pneumonie, a anunțat duminica ministrul Sanatații din Japonia, potrivit CNN. Bilanțul deceselor care au fost la bordul vasului a ajuns astfel la trei, Mediafax.Ministrul japonez al Sanatații…

- Kim Jong-Un, dictatorul nord-coreean (foto: Reuters ) La 23 ianuarie 2020 cotidianul oficial al Partidului Muncii din R.P.D.Coreeana, „Rodong Sinmun”, preluat de agentia nationala de presa KCNA, a dat publicitatii o scrisoare oficiala trimisa dictatorului Kim Jong-Un si conducerii centrale de partid…

- Tatsuma Ito (146 ATP, beneficiar al unui wild card) a rezistat doar o ora și 35 de minute împotriva lui Novak Djokovic, perioada în care a câștigat doar șapte game-uri (6-1, 6-4, 6-2). Sârbul merge fara nicio emoție în turul trei de la Melbourne, competiție unde este vazut…

- Exista riscul ca noul coronavirus identificat in China sa se raspandeasca la nivel mondial, in contextul in care a fost detectat și la pacienți din Thailanda și Japonia, avertizeaza Organizatia Mondiala a...