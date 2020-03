Coreea de Nord a tras două rachete cu rază scurtă de acţiune (Yonhap) Coreea de Nord a tras doua rachete balistice cu raza scurta de actiune spre Marea Japoniei, numita si Marea de Est, a informat sambata agentia sud-coreeana de presa Yonhap, citand surse militare de la Seul, scrie AFP. Aceste rachete au fost lansate din provincia Pyongan de Nord, a precizat sursa care citeaza mai multi membri ai statului-major sud-coreean. La inceputul lui martie, tara dotata cu arma nucleara a efectuat doua tiruri similare cu proiectile care, potrivit autoritatilor de la Tokyo, pareau a fi rachete balistice. Ultima lansare a avut loc in plin impas asupra negocierilor dintre Washington… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

- Coreea de Nord a tras luni mai multe proiectile, identificate de Tokyo drept posibile rachete balistice, la cateva saptamani dupa ce Phenianul a pus capat moratoriului sau asupra testelor de rachete cu raza lunga de actiune, relateaza AFP.

- Coreea de Nord a tras luni doua proiectile ce par a fi rachete balistice cu raza scurta de actiune, a anuntat armata sud-coreeana, la cateva saptamani dupa ce Phenianul a anuntat sfarsitul moratoriului testelor de racheta balistica cu raza lunga de actiune, relateaza AFP.

- Coreea de Nord a anuntat joi ca a abandonat angajamentul de suspendare a testelor nucleare si cu rachete balistice, acuzand incapacitatea Statelor Unite de a respecta termenul de sfarsit al anului 2019 pentru negocierile nucleare si sanctiunile americane "brutale si inumane",

- Coreea de Nord a anuntat joi ca a abandonat angajamentul de suspendare a testelor nucleare si cu rachete balistice, acuzand incapacitatea Statelor Unite de a respecta termenul de sfarsit al anului 2019 pentru negocierile nucleare si sanctiunile americane ”brutale si inumane”, transmite Reuters.

